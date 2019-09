Una professoressa posta una sua foto e quello che accade dopo è inaccettabile

Una professoressa, Tatyana Kuvshinnikova ,membro della Federazione di Nuoto Invernale della regione dell’Altaj, ha postato sui social una sua foto in costume da bagno per sostenere la Winter Universiade a Krasnoyarsk, in Russia.

Un genitore , dopo aver visto questa foto sui social, si è lamentato con la dirigenza della scuola e l’insegnante è stata licenziata con la seguente motivazione: quella foto era “una macchia sulla reputazione della scuola”.

A quel punto gli altri insegnanti si sono mobilitati e hanno pubblicato tutti delle foto in costume con la seguente didascalia: “Anche gli insegnanti sono esseri umani”

L’insegnante licenziata ha commentato così quello che le è accaduto: “Se la mia foto si trovasse nella hall of fame della scuola, o venissi a scuola vestita in questo modo, prenderei in considerazione alcuni commenti sull’etica pedagogica”

Questa vicenda è accaduta a Barnaul, in Russia.

I suoi colleghi hanno commentato con questi frasi quello che è accaduto: “Vale la pena ricordare che è fantastico che gli insegnanti abbiano un hobby e dei soldi per un costume da bagno pur essendo pagati così poco”, “Forse gli insegnanti dovrebbero nuotare in abito lungo o non nuotare affatto”.