Durante le festa del matrimonio per festeggiarli fanno volare gli sposi, lei vola giù dal balcone cade e muore

Una festa di matrimonio terminata in tragedia.

E’ accaduto a Praga dove, pare, che gli ospiti abbiano alzato un po’ troppo il gomito e, ad un certo punto, hanno deciso che per festeggiarli dovevano far volare gli sposi. I festeggiamenti erano in casa e gli ospiti erano sul balcone e hanno iniziato ad alzare per aria entrambi gli sposi che, mentre tutti gridavano “W gli sposi” facendoli volare per aria, entrambi sono volati giù dal balcone. L’uomo è stato ricoverato in condizioni disperate e lotta tra la vita e la morte; la donna, invece, è morta sul colpo. Gli investigatori hanno accertato che si è trattato di un incidente e assolutamente nulla di voluto.