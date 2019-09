Luca Argentero e la sua dichiarazione inaspettata fa rivoltare il web lui risponde così

Luca Argentero, bellissimo e apprezzato attore ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto rivoltare il web.

Luca Argentero ha così dichiarato: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo».

Lo splendido attore è stato intervistato dal settimanale Oggi al quale ha rilasciato una lunga intervista durante la quale, tra le altre cose, ha detto: «La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova».

Luca Argentero ha voluto spiegarsi ancora meglio e ha continuato così affermando che a lui piace « … continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola».

L’attore, con queste sue dichiarazioni, non immaginava , però, quello che sarebbe accaduto. Infatti, durante l’intervista, si è aperto completamente alla giornalista che gli poneva delle domande, ha parlato a ruota libera e con il cuore in mano non pensando alle conseguenze delle sue parole. Ha espresso il suo punto di vista dichiarandosi un romantico e un uomo a cui, in definitiva , piace prendere l’iniziativa. E coccolare la sua donna con attenzioni e premure, delicatezza e galanteria.

Ma , quando le sue dichiarazioni sono diventate di dominio pubblico, non sono state prese nel verso giusto e hanno scatenato una polemica che il bravissimo e stimatissimo Argentero proprio non si aspettava.

Molti i commenti di condanna alle parole dell’attore e, tra queste c’è chi ha scritto così: «Quindi per Argentero noi che vogliamo la parità dei diritti siamo delle povere str***».

A quel punto Luca è intervenuto nella discussione e lo ha fatto con un solo tweet che diceva così: «Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è… #twitter #calmaaaaaaaaaaa».

L’attore è rimasto incredulo di fronte a tali dichiarazioni e, certamente, ha ritenuto che le sue dichiarazioni o forse l’intera intervista siano state travisate. In fondo lui voleva solo trasmettere il messaggio che la galanteria e la delicatezza che ogni uomo dovrebbe avere per la sua donna è un aspetto fondamentale in ogni rapporto. Probabilmente per il futuro peserà le sue parole o, forse, continuerà esattamente a dire ciò che pensa.