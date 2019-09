45enne per pagarsi una delicata operazione vende la propria identità

Un uomo di 45 anni Preston Likely di Littlemore, in Gran Bretagna ha messo in vendita sui social la propria identità.

L’uomo ha deciso di mettere in vendita la propria identità per riuscire a pagarsi un’operazione all’anca che oramai non è più possibile rimandare.

Preston Likely ha già ricevuto un’offerta di mille euro per la sua identità. L’uomo mette in vendita il suo numero di passaporto, le sue carte di credito, il conto corrente e il certificato di nascita.

L’uomo ha detto che ha pensato di vendere la propria identità perché è qualcosa che gli appartiene. Non sono della stessa opinione le forze dell’ordine che ritengono che la vendita di proprietà possa provocare rischio di frode determinando anche reati di qualsiasi genere.