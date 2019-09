Barbara D’Urso decide di raccontare cosa le è capitato, davvero un bruttissimo incidente

Barbara D’Urso , dopo aver preso una decisione, ha cambiato idea e ha scelto di raccontare al suo pubblico cosa le è capitato e il perché del collare che qualcuno aveva già notato.

La D’Urso, che da lunedì 9 settembre tornerà alla conduzione del suo programma quotidiano pomeridiano, ha raccontato così: «Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!! ». E così ha cominciato: «Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni volevo evitare si sapesse. Una settimana fa ho avuto un incidente, sono scivolata, sono caduta in maniera pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica con la mano la testa e il collo), per molto tempo ho avuto insensibilità alla mano e a un braccio, questa cosa mi ha insegnato che tutto può accadere in un minuto e mi conferma che la vita va vissuta con gioia». Poi , però aggiunge anche: «Io sto benissimo, per girare i promo mi tolgo i collarino, le foto le ho fatte di spalle lunedì torno in diretta».

E poi conclude così la sua rivelazione fata con un video: «Mi dicono che alcuni odiatori hanno sbirciato nelle mie storie e hanno visto dei medicinali dicendo che sono per l’osteoporosi o l’artrosi, da una settimana prendo miorilassanti e antidolorifici, mi dispiace per voi ma l’artrosi e l’osteoporosi non ce l’ho . Vi auguro tanta gioia​»