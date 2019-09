Fedez fa uno scherzo alla Ferragni e lei lo prende a schiaffi, il video fa impazzire il web

Chiara Ferragni e Fedez sono a Venezia, attesissimi, per la presentazione del docufilm di lei che ha come tema la loro vita insieme.

I due, la coppia più social, sono sempre insieme, affiatatissimi e innamoratissimi ma non disdegnano di postare in rete anche i loro momenti no, o almeno quelli che loro vogliono far vedere ai loro fan e di cui vogliono renderli partecipi.,

La Ferragni, influencer, posta praticamente tutta la sua vita e Fedez le ha voluto fare uno scherzo.

Il video poi , come al solito, è stato postato.

Nel video si vede che Chiara Ferragni sta camminando e lui le fa uno sgambetto. Lei reagisce immediatamente dandogli uno schiaffo, evidentemente per non aver gradito il gesto ma poi, subito dopo, i due tornano a sorridere.

Il docufilm di Chiara Ferragni, dal titolo ” Unposted”, racconterà la loro vita e molti aspetti fono ad ora sconosciuti al pubblico.

Il film sarà trasmesso nelle sale cinematografiche dal 17 al 19 Settembre.

La coppia è veramente affiatata ed è già trascorso un anno dal loro matrimonio. Sono giovani, belli, ricchi e felici oltre ad amare pazzamente entrambi il loro bambino. C’è chi dice che a breve allargheranno la famiglia.