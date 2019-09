Donna viene aggredita ma la sua reazione è incredibile

Una ragazza di 20 anni, Pradnya Mandhare, è stata aggredita ma, invece di subire l’aggressione, ha reagito colpendo il suo aggressore così forte con il suo zaino, da stordirlo e poi l’ho ha afferrato dai capelli e in quel modo lo ha portato fino alla più vicina caserma.

La reazione della ragazza ha lasciato a bocca aperta tutte le persone che in quel momento si trovavano lì e che non hanno fatto nulla per aiutarla. La vicenda è accaduta a Mumbai, in India.

Il ragazzo che ha 25 anni ed era ubriaco si chiama Chevan Chowdee.

La ragazza ha raccontato quello che le è accaduto: “Quando quest’uomo ha provato a toccarmi, ho tentato di scansarmi. Lui mi ha afferrato per un braccio. Mi sono come immobilizzata per qualche secondo, poi però ho iniziato ha colpirlo”. E poi ha spiegato che le persone che hanno assistito alla scena “se ne stavano lì in piedi a guardarmi, ma nessuno mi ha dato una mano”. E poi ha concluso così: “Nessuno dovrebbe aver paura di denunciare i propri aggressori. Le donne non devono restare in silenzio. Molte pensano che andare alla polizia in questi casi sia un disonore. Io penso invece che sia necessario alzare la voce per dare a questa gente una lezione”.