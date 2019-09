Rex un bambino di 8 anni diverso dagli altri che ha espresso un desiderio, vuole morire

Una storia molto triste quella di Rex un bambino di soli 8 anni che soffre di una patologia molto rara. Il piccolo è molto intelligente ma sa di essere diverso dagli altri suoi coetanei e per questo ha più volte espresso il desiderio di morire.

Il fatto di essere diverso dagli altri, il piccolo soffre del disturbo dello spettro autistico, comporta che spesso è meglio che stia dormendo.

Il piccolo soffre d’ansia e di crolli nervosi, soprattutto quando sente di essere sotto pressione. Il bambino ha più volte tentato il suicidio.

L’ultima volta è salito sul davanzale della finestra e era pronto a lanciarsi nel vuoto. La madre è stata bravissima a abbracciarlo e tenerlo forte a se evitando il peggio.

La madre non si è arresa ha chiesto al governo degli Stati uniti d’America che per il figlio e altri bambini che soffrono della stessa malattia ci siano educatori speciali e poi ha iniziato una raccolta fondi per cercare di raccogliere più soldi possibili per sensibilizzare la ricerca contro questa orrenda malattia.