Nasce il loro bambino e decidono di vestirlo a giorni alterni maschio e femmina, solo dopo cinque anni rivelano il sesso, perché lo hanno fatto

Una coppia di genitori, dopo la nascita del loro bambino hanno deciso di vestirlo a giorni alterni, una volta da maschietto e una da femminuccia per ben 5 lunghi anni senza rivelare a parenti e amic se fosse maschio o femmina.

Il bambino, infatti, lo vestivano a giorni alterni e sia i familiari che gli amici non sapevano il sesso .

Questa coppia di genitori, Beck Laxton e Kieran Cooper, vive a Sawston nel Cambridshire e il papà ha giustificato così questa scelta: “Volevo evitare ogni stereotipo”.

Dopo cinque anni di dubbi i genitori hanno rivelato che si tratta di un bambino.

Una scelta certamente discutibile e, per fortuna, che non ha avuto moto seguito. Questi genitori hanno scelto per il loro bambino giochi che non avessero genere e lo hanno fatto vivere senza televisione. Anche la mamma per mezz’ora dopo il parto non ha voluto sapere dai medici il sesso.