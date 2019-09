Un grave incidente si è verificato nella notte appena trascorsa in pieno centro a Bari al rione Madonnella. Una moto e un’auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate.

L’impatto è stato fortissimo. Il centauro è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso dai medici del 118 che hanno predisposto il suo ricovero in codice rosso.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via De Giosa e via Celentano.