Brindisi, giovane di soli 19 anni ucciso nella notte, freddato con tre colpi alla testa

Agguato nella notte al rione Perrino a Brindisi. Un 19 enne pregiudicato è stato freddato con tre colpi alla testa.

La vittima si chiamava Giampiero Carvone e era noto alle forze dell’ordini per precedenti per furto. Il ragazzo è stato ferito mortalmente nei pressi della sua abitazione in via Tevere.

Trasportato al vicino ospedale è deceduto nella notte . I medici hanno fatto di tutto di salvarlo con un lungo intervento che però è risultato essere inutile.

Sull’omicidio stanno indagando le forze dell’ordine del commissariato di Brindisi.