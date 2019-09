Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso accade una cosa inspiegabile e sconvolgente

Una mamma era in macchina con il suo bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che sembrava impazzito e saliva e scendeva fino a strozzarlo.

Questa vicenda è accaduta nella città di Schuyler, in Nebraska.

Inutili i soccorsi: per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La mamma non è stata condannata ma ancora è rimasto un mistero coma mai il finestrino sia impazzito.