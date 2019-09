Ragazza si mette il profumo sul posto di lavoro e accade una cosa assurda

Una ragazza era in ufficio e stava lavorando. Ad un certo punto ha pensato di mettersi un po’ di profumo. Ha preso la boccetta e ne ha spruzzato un po’. La ragazza in ufficio lavora a contatto con tantissime persone perchè lavora in un call center. Appena ha spruzzato qualche goccia di profumo i suoi colleghi si sono sentiti male e non riuscivano più a respirare.

In 150 hanno avvertito tutti gli stessi sintomi, tanto da finire in spedale.

Questa vicenda è accaduta nel un call center della filiale della Bank of America di Fort Worth, in Texas.

Gli impiegati che sono rimasti intossicati dal prufumo sono stati 150 e la causa è stata il monossido di carbonio che è venuto fuori dalla boccetta.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire cosa ci fosse esattamente nella boccetta e la marca del profumo , per ora, non è stata rivelata.