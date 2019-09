Dilemma per un ragazzo, la fidanzata e la sua amata ex stanno per annegare, lui decide di salvare..

Un incredibile storia raccontata dal Daily Mirror. Un ragazzo ventunenne si è trovato di fronte a un grande enigma chi salvare tra la nuova fidanzata e la sua ex che stavano annegando.

II ragazzo che si chiama When Wu Hsia, stufo dei continui litigi tra le due ragazze, ha deciso di farle incontrare e una volta per tutte dirimere per sempre la questione.

L’incontro è stato organizzato dal ragazzo sulle sponde del fiume nei pressi della città di Ningbo in Cina. Le ragazze hanno iniziato nuovamente a litigare animatamente e tutte e due hanno deciso di mettere alla prova il ragazzo.

Entrambe innamorate di When Wu Hsia si sono tuffate nel fiume senza sapere nuotare. Il ragazzo si è trovato a dover scegliere chi salvare e dopo qualche attimo ha deciso di salvare la nuova fidanzata.

La sua ex è stata per fortuna salvata da un passante che proprio in quel momento drammatico passava nei pressi della riva del fiume dove si stava per consumare una tragedia.