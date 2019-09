Donna ha un bambino dall’amante, quando nasce il piccolo con in capelli rossi lei glieli tinge subito

Una donna aveva un amante da cui ha avuto un bambino.

L’amante, come il piccolo, ha i capelli rossi e la donna, per non far scoprire che il piccolo era figlio dell’amante e far scoprire così il tradimento, appena il bambino è nato gli ha tinto i capelli e ha continuato a tingerli per doversi anni.

La donna che è della repubblica di Baschiria, ai confini con gli Urali, ha tinti i peletti rossi con il mascara e poi, successivamente, quando erano a casa, ha usato proprio la tinta.

E ha continuato a tingerli per quattro anni.

Il marito, dopo un po’ di tempo, ha iniziato ad insospettirsi fino a quando la donna un giorno ha dimenticato il tubetto della tinta. L’uomo, scoperto che quel bambino non era il suo li ha abbandonati entrambi.

La donna, rimasta sola, è ritornata dall’amante dicendogli che il bambino era il suo e l’amante li ha accattati entrambi.