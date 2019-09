I genitori si addormentano davanti la tv, il loro cane compie qualcosa di terribile alla figlia di 11 mesi

Si erano addormentati mentre guardavano la tv e non si erano resi conto che la loro figlia restava solo con il cane, un pitbull terrier.

Il cane, una razza vietata in Gran Bretagna, ha attaccato brutalemente la bambina sbranandola.

Il papà della piccola Lee Wright, morta per le ferite riportate, è stato rinchiuso in carcere perchè è stato accusato di tenere nella sua villa una razza di cane vietata in Inghilterra.

L’uomo ha detto che il cane gli era stato venduto come un bulldog americano, un animale molto più docile rispetto al pitbull.

Anche la madre della piccola Lee è stata in un primo momento arrestata per abbandono di minori poi rilasciata.

Quella sera la donna aveva messo prima a dormire la piccola nella sua culla e poi era scesa con il marito in cantina, in una villa a Blackburn in inghilterra, per vedere un film.

Il cane era legato in cucina ma con la sua terribile forza, era riuscito a slegare il laccio e andare nella stanza della piccola e sbranarla.

La piccola aveva ferite al collo, al petto e sulla testa. Le ferite erano troppo profonde e la bimba è morta subito dopo l’aggressione.