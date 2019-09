Salento, auto piomba su un gruppo di turisti stranieri, muore sul colpo un 60 enne belga

Un uomo di 60 anni di nazionalità belga è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre passeggiava con un gruppo di amici.

Il gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Veglie in provincia d Lecce. Un’auto, per cause in via di accertamento, è piombata su un gruppo di turisti.

L’uomo di 60 anni è stato preso in pieno. Inutili i tentativi di soccorrerlo, trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce è morto subito dopo il ricovero.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di Salice Salentino.