Terremoto oggi, sciame sismico in Umbria, numerose scosse in mattinata, gente per strada

La più forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, è avvenuta intorno alle 7,22 di stamane. Una serie di eventi sismici si stanno verificando in Umbria, in particolare nei pressi di Norcia.

Le scosse di terremoto di sono succedute per tutta la prima mattinata di oggi. La gente, per paura, è scesa per strada sia a Norcia che in pesi limitrofi.

I comuni interessati dallo sciame sismico sono i seguenti: Preci, Cascia, Poggiodomo, Sellano in provincia di Perugia, Visso, Castelsantantangelo sul Nera e Ussita in provincia di Macerata.

Si teme che lo sciame sismico possa continuare per giorni. I sismologici non escludono che possono esserci eventi simici anche di un magnitudo superiore a quello avvenuto intorno alle 7 di stamane.