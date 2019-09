Gli rimane il braccio incastrato e la decisione che prende è incredibile ma gli salva la vita

Un uomo era solo in casa e stava sistemando il bruciatore quando ha capito che il braccio gli si era incastrato e che non sarebbe riuscito più a tirarlo fuori.

L’uomo è dovuto rimanere in quello stato per tre giorni fino a quando ha capito che la ferita era così grave che stava andando in cancrena il braccio e se non fosse subito intervenuto avrebbe rischiato la vita.

E allora, con forze e determinazione, ha avvolto con dei lacci il braccio e lo ha tagliato. Dopo tre giorni un collega di lavoro non sentendolo e non vedendolo si era recato a casa sua perchè aveva capito che c’era qualcosa che non andava.

Quando lo ha trovato in quella situazione e con il braccio amputato, l’ha immediatamente portato in ospedale dove si sono complimentati con lui e gli hanno confermato che era riuscito a salvarsi la vita da solo.

La vicenda è avvenuta a nel Connecticut.