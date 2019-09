Vivere risparmiando, giovane donna elimina carta igienica e dentifricio e in un anno risparmia 15 mila euro

Una donna inglese Zoe Morrison ha raccontato la sua incredibile storia sul suo blog. La donna abita nel Regno Unito e dice di aver risparmiato in un anno, non comprando carta igienica, dentifricio e altri prodotti per il bagno ben 15 mila euro.

La donna ha detto di aver risparmiato tutti questi soldi sostituendo il dentifricio e lo shampoo con il bicarbonato di sodio.

Zoe Morrison ha anche raccontato che per sostituire la carta igienica usa una pistola d’acqua vicino al wc.

La donna ha detto che non è semplice sostituire questi prodotti per il bagno ma si risparmiano un sacco di soldi oltre a aiutare l’ambiente eliminando molte bottigliette di plastica.

La donna ha voluto precisare che : “Una cosa che ha catturato la mia attenzione era il costo di tutti i prodotti in bagno. Senza considerare che l’inquinamento causato da tutte quelle bottiglie di plastica”.

Non è facile fare una cosa del genere e inoltre è tutto da valutare se effettivamente si risparmiano più di 15 mila euro all’anno non comprando dentifricio, shampoo e carta igienica ma sicuramente non utilizzando questi prodotti si aiuta l’ambiente.