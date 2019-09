13enne cade dalla bicicletta e uomo la salva operandolo con un trapano

Un ragazzo di 13 anni, Nicholas Rossi stava andando in bici a Maryborough, in Australia.

Ad un certo punto è caduto rovinosamente per terra .

Nella caduta ha battuto violentemente per terra provocando un’emorragia interna che gli dava un mal di testa fortissimo.

E’ stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ma mancava il trapano neurochirurgico e a quel punto un medico, capendo che non si poteva perdere tempo, pur non avendo alcuna esperienza di interventi simili, ha deciso di usare un trapano comune che c’era in ospedale per fare lavori murari e al telefono con un neurochirurgo di Melbourne, David Wallace ha operato il ragazzo.

L’intervento è andato benissimo e subito dopo il ragazzo è stato trasportato nell’ ospedale di Melbourne dove l’hanno seguito per la convalescenza.