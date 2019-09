Ordina un cd e lascia nome e indirizzo per farselo spedire a casa subito dopo rapina lo stesso negozio

Un uomo ha compiuto un gesto tanto assurdo da essere incredibile.

Si è recato in un negozio di cd e ha chiesto uno dei Pink Floyd , The Wall.

Poiché il cd non era disponibile in negozio l’ha ordinato e ha lasciato il suo nome e indirizzo per farselo spedire a casa. Dopo di chè ha aperto la cassa e ha sottratto tutti i soldi che c’erano ed è fuggito via.

Questa vicenda è accaduta in Nuova Zelanda, a Christchurch, sull’Isola del Sud.

Il proprietario del negozio, Garry Knight anche lui incredulo, ha raccontato quello che è accaduto al quotidiano ‘The Press.

Chiaramente è stato facilissimo per le forze dell’ordine rintracciarlo a casa dopo che lui stesso aveva scritto l’indirizzo e arrestarlo.