Ragazza viene lasciata dal fidanzato, gli toglie i pesci rossi, li cucina e li mangia

Una ragazza che vive negli Stati Uniti, a Pasadena, in California è stata lasciata dal fidanzato e ha preso malissimo la scelta che lui ha fatto.

Per vendicarsi e farlo soffrire come lei stava soffrendo ha pensato di andare a casa sua, prendere i suoi pesci rossi a cui l’ex fidanzato teneva tantissimo cucinarli e mangiarseli.

La donna sapeva che in quel modo avrebbe fatto tanto male al suo fidanzato che amava i suoi pesci rossi.

Tale condotta non ha integrato alcun reato ha spiegato la polizia, dunque, il fidanzato nonostante il dolore che provava per quello che aveva fatto la sua fidanzata non ha potuto farla punire in alcun modo. La ragazza è stata sorpresa dalla polizia proprio nel momento in cui stava friggendo i pesci perché il fidanzato aveva allertato le forze del’ordine dicendo che era a casa loro ma non hanno potuto fermarla