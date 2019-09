Organizza un party per soli scapoli, per entrare i biglietto costa 10 mila euro, gli scapoli sono tutti miliardari

Una vicenda strana ma divertente quella accaduta in Cina dove è stato organizzato un party per scapoli per trovare moglie. L’ambiente era veramente elitario perché solo per entrare bisognava acquistare un biglietto del costo di 10.000,00 euro.

Gli scapoli che cercavano mogli erano 21 e il party è avvenuto presso lo Jun Wang F .

Si tratta di un hotel molto chic che si trova nei pressi del parco Chaoyang di Pechino.

Gli scapoli, tutti ricchissimi erano 22 con un’età media di venti anni.

Gli scapoli erano prevalentemente di Pechino e pochi venivano, invece, dalle province cinesi.

Gli scapoli sono tutti arrivati a bordo di bolidi costosissimi, Porsche o Ferrari, e si sono divertiti molto alla festa e quasi tutti alla fine hanno trovato la fidanzata.

E’ strano pensare che ragazzi così ricchi e così giovani abbiano bisogno di una festa organizzata per trovare la fidanzata ma, evidentemente l’ambiente e la serata organizzata nei dettagli ha fatto da sfondo ad incontri romantici.