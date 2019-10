15 enne trova dei biscotti a tavola a casa di amici e li mangia, dopo poche ore le succede qualcosa di tremendo

Una ragazza di 15 anni Alexi Ryann-Staffo era a casa di amici quando sul tavolo da cucina ha visto una scatola di biscotti che somigliavano molto ai suoi preferiti.

La ragazza non è riuscita a resistere alla tentazione e ne ha mangiati un paio. Quei biscotti però non erano i soliti e contenevano al loro interno burro d’arachidi a cui la ragazza era allergica.

La ragazza ha cominciato subito a sentirsi male senza che i suoi genitori e i suoi amici capissero perché e poi, dopo ore di agonia è morta.

La 15enne in un primo momento, subito dopo aver mangiato i biscotti, ha accusato un formicolio in bocca e ha deciso di andare subito a casa, distante pochi metri.

La ragazza appena arrivata in casa è andata in choc anafilattico e ha smesso di respirare, svenendo. I soccorsi sono arrivati quasi immediatamente ma già quando la ragazza non respirava più.

La madre della piccola Kellie, ha voluto rendere nota la storia della figlia per sensibilizzare l’opinione pubblica: “C’era un pacchetto aperto di biscotti con il lembo superiore tirato indietro e la confezione era troppo simile a quella che credeva sicura per lei. Mi sento persa e arrabbiata perché lei conosceva la sua allergia ed era consapevole sulle cose da non mangiare ma la confezione per lei era familiare”.