Muore la moglie e la mette sul terrazzo, cosa accade dopo è atroce

Una donna è deceduta e il marito, invece di denunciarne la morte, ha pensato di metterla sul terrazzo e lasciarla li. E li è rimasta per ben quattro mesi fino a quando i vicini non si sono allarmati per il terribile odore che proveniva da quel terrazzo e hanno chiamato le forze dell’ordine che, accorse, hanno scoperto la macabra scelta del marito.

Questa vicenda è avvenuta in Giappone.

L’uomo che ha 77 anni, che era parecchio più anziano della moglie, e che si chiama Hideo Yasuda, vive a Katsuragi, nel Giappone centro-occidentale,e ha così spiegato la sua scelta: ”Era già morta quando le ho portato da mangiare intorno al 20 giugno . Ho pensato che sarebbe stato troppo fastidioso affrontare tutte le procedure per denunciare il decesso al comune”.

L’uomo, dopo che la moglie era morta, l’aveva avvolta in un telo blue e l’aveva lasciata sul terrazzo nella speranza che si decomponesse e di lei non ci fosse più traccia per saltare la burocrazia.