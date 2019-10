Donna sbaglia nome nel chiamare il compagno in un momento di intimità, come reagisce l’uomo è da brividi

Una coppia era in un momento di intimità e lei ha sbagliato a pronunciare il nome del suo uomo chiamandolo, invece che Gary, Chris.

Lei, Joanne Kitchen era la compagna di Gary Higgs ma non ha pronunciato il suo nome bensì quello di un atro uomo.

A quel punto l’uomo, fuori di se dalla rabbia, ha ucciso la donna ma poi ha confessato il delitto raccontando così: ”Non sapevo esattamente cosa stavo pensando. Ho preso il coltello in cucina e sono corso in camera da letto. Non mi ricordo adesso di voler fare del male a Joanne. Mi ricordo che ero fuori di me dalla rabbia”.

E poi ha anche aggiunto: ” quando ho visto che non era ancora morta e che stava soffrendo per le ferite, ho preso il filo dell’orologio elettrico e l’ho finita strangolandola per por fine al suo dolore. Sono profondamente spiacente per quello che ho fatto”.

Higgs dovrà scontare la pena dell’ergastolo.