Medico diabolico innamorato dell’amante, uccide la moglie e la figlia mentre erano in auto con una palla da pilates

Un medico è stato accusato dell’omicidio della moglie e della figlia di soli 16 anni. L’uomo che si chiama Khaw Kim-Sun ha assassinato le due donne utilizzando il monossido di carbonio inodore contenuto in una palla da pilates.

Il dottore, con la moglie e la figlia, erano in auto quando l’uomo ha messo in atto il suo piano diabolico. Le due donne sono state ritrovate morte nell’auto del marito ma gli inquirenti non riuscivano a capire come fosse successo.

Poi le forze dell’ordine hanno trovato nel bagagliaio dell’auto una palla da pilates sgonfia e hanno capito cosa l’uomo aveva escogitato.

Medico anestesista Khaw Kim-sun, con una scusa, aveva lasciato sole nell’auto le due donne e nel frattempo aveva iniziato a far sgonfiare l’enorme palla da pilates.

L’uomo si è giustificato dicendo che la moglie non voleva concedergli il divorzio. Il dottore da tempo era innamorato di un’altra donna e voleva a tutti costi andare a vivere con lei.

Il medico ha confessato che non era sua intenzione uccide anche la figlia alla quale aveva detto di restare a casa.