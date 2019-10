”Vatti a fare il Botox”, la giornalista dice no e la cacciano dalla tv

Una giornalista ha fatto causa alla BBC perché secondo lei è stata cacciata dalla tv perché si era rifiutata di fare il botox.

La giornalista, Mirian O’ Reilly, che ha 53 anni era la conduttrice del programma Countrylife fino a che le hanno fato capire che sarebbe stato meglio se avesse fatto dei ritocchi spiegandole : ”L’alta definizione non ha pietà”‘.

La donna ha dichiarato così : ”Non credo che a un uomo sarebbe stato chiesto. Capii allora che le richieste erano un riflesso dell’atteggiamento della Bbc nei confronti delle donne: loro pensano che per andare in onda si debba sembrare giovani e carine”. La donna si è rifiutata di assecondare questa richieste ed è stata rimpiazzata da due colleghe di 38 e 36 anni.

La giornalista si è sentita offesa come donna ma anche come giornalista perché è stata messa da parte solo per una questione fisica non dando alcun peso alla sua professionalità e competenza.