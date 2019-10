Cane cade in acqua e sta per morire affogato, interviene una donna e quello che fa è incredibile

Questa vicenda è accaduta a Kuranda, nell’Australia tropicale dove un cane di razza border collie che si chiama Jerzy stava facendo una passeggiata vicino al fiume Barron River con la sua padrona, la signora Clare Hensley. Ad un certo punto il cane accidentalmente è caduto in acqua e la signoara Hensley si è convita che il suo amato cane sarebbe morto affogato. Ma non aveva fatto i conti con il coraggio e la passione per i cani che aveva una signora che stava passando da li in quel momento, Petra Lovey, una donna che aveva fatto la custode in uno zoo .

La signora così racconta cosa è accaduto: “Ho visto una macchiolina nera nell’acqua cosi sono saltata dentro, tutti mi dicevano che era ormai persa, ma io non ho voluto arrendermi. In qualche modo sono riuscita a trovare il suo corpo e l’ho afferrata”.

Quando il cane è uscito dall’acqua non dava più segni di vita e allora la signora, senza esitare gli ha praticato la respirazione bocca a bocca e così racconta: “Jerzy ormai se n’era andata. Ma dopo un paio di compressioni dava dei segni di vita”.

Il cane si è così salvato ed è stato ricoverato per tre giorni in una clinica veterinaria dopo di che è stato dimesso.