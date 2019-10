Coppia di genitori aspetta due gemelli, quando sanno che sono due maschi decidono che lei abortisca

Una storia assurda quella che arriva dall’Australia e che ha come protagonisti una donna e un uomo che, quando hanno saputo che lei era incinta di due maschi ha deciso per l’aborto perchè vogliono a tutti i costi una figlia femmina.

Questa storia è riportata dal Time e racconta di questi due genitori di cui non è stata rivelata l’identità che, pur avendo già tre figli, hanno cercato una quarta gravidanza con la fecondazione assistita solo per avere una figlia femmina e quando hanno saputo che il loro desiderio non si sarebbe realizzato hanno preferito che la donna abortisse. La coppia intende sottoporsi ad un nuovo tentativo di fecondazione assistita però questa volta intendono andare negli Stati Uniti d’’America perché li è possibile fare una diagnosi genetica preimpianto per sapere il sesso del nascituro.

Per loro, infatti, come loro stessi dicono ”concepire una figlia femmina è diventata un’ossessione”.

In questa storia è intervenuto anche Gab Kovacs, medico australiano che è stato uno dei primi ad occuparsi di fecondazione assistita che ha commentato così ”a chi puo’ nuocere se realizzano il loro desiderio?”.