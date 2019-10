27enne per una scommessa si ingoia una lumaca, da quel momento in poi per il ragazzo inizia un lungo calvario

Un ragazzo di 27 anni, Liam McGuigan del Queensland in Australia, per una scommessa con un amico ha ingoiato una lumaca trovata in un sentiero.

Le conseguenze per il ragazzo sono state devastanti. La lumaca era infetta, si era nutrita delle fece di un topo.

Il 27 enne ha contratto una rara infezione che poi gli ha determinato una meningite eosinofilia. Il ragazzo, un ex promessa del rugby australiano, è stato in coma per 10 mesi, prima di riprendersi lentamente dalla malattia.

Il ragazzo si trovava in un campus estivo con degli amici quando uno di questi gli propose una scommessa: 10 dollari per ingoiare una lumaca.

Il ragazzo, per goliardia, accettò ma le conseguenze furono drammatiche. In un primo momento stette malissimo e i medici decisero di operarlo per appendicite. In un secondo momento rimase paralizzato e perse in un solo mese 47 chili.

I medici pensarono che oramai le sue condizioni di salute erano definitivamente compromesse, poi la lenta ripresa.