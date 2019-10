Durante il matrimonio il testimone inciampa, quello che succede dopo è pazzesco

Quando si organizza un matrimonio si sa , il pensiero unico che accompagna tutti i preparativi è che vada tutto bene, che non ci siano imprevisti e che nessuno a cui si tiene particolarmente possa mancare, magari per un’influenza o qualunque cosa anche di lieve entità che, però, possa impedire la presenza. Fino all’ultimo si spera che sia una bella giornata di sole e tanti altri pensieri che accompagnano soprattutto la sposa che, di solito, è tra i due quella che segue di più ogni dettaglio dei preparativi. Anche la coppia protagonista della storia che stiamo per raccontare ha sperato che tutto andasse bene nel giorno per loro più bello ma , purtroppo è accaduto qualcosa che ha rovinato la giornata.

Il testimone, ad un certo punto, è inciampato e, istintivamente, ha tirato con sè la sposa, la sposa a sua volta si è aggrappata al prete e sono finiti tutti e tre nel laghetto.

La sposa prima di cadere in acqua ha urlato “Oh my god”.