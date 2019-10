Scrive una lettera indirizzata in cielo alla mamma in Paradiso morta per un cancro, la risposta arriva alla bimba di 6 anni

Quanti avrebbero voluto almeno per una volta entrare nuovamente in contatto con un suo caro defunto. Un sogno che una bimba di 6 anni Ella Lennon ha cercato di realizzare.

La piccola , anche incoraggiata dai suoi parenti, ha scritto una bellissima lettera e ha voluto inviarla in cielo in Paradiso per la sua amata mamma morte per un cancro qualche mese prima.

Nessuno avrebbe mai ipotizzato che quella lettera avrebbe avuto una risposta, ma invece dopo pochi giorni, la risposta è arrivata.

Una lettera firmata dalla mamma Jennifer è arrivata a Ella nella quale la madre dice alla sua piccola che per sempre le vorrà bene e che le sarà sempre accanto.

La lettera, in verità, è stata scritta da un impiegato postale che si è commosso leggendo la lettera della piccola Ella indirizzata alla madre.

Così l’impiegato postale ha voluto rendere felice una bimba che a soli 6 anni ha già sofferto molto.

Alla bambina che abita a Kilarnock, in Scozia, è arrivata la seguente lettera: “Mia bellissima Ella, grazie per il biglietto. Sei una su un milione anche per me e ti voglio tanto bene. Milioni, miliardi, ecco quanto bene ti voglio. Crescerai e diventerai una ragazza molto intelligente e speciale. Sono fiera di te e anche se sono in Paradiso, veglio su di te ogni giorno. Tanti baci, la tua mamma”. La lettera ha commosso tutti e la zia di Ella ha voluto condividere il suo contenuto sui social