Moglie e marito mangiano la carne cruda di marmotta la fine che fanno è atroce

Una coppia di kazaki lei di 37 anni , lui di 38 anni, come da usanza consolidata in Mongolia, ha mangiato la carne cruda di marmotta.

I due sono morti dopo atroci sofferenze per la peste bubbonica, contratta per aver consumato il rene dell’animale senza cuocerlo.

A rendere nota la notizia è stato il quotidiano Siberian Times. Un’usanza, quella di mangiare carne cruda di marmotta, che viene sconsigliata dalle autorità mediche del paese perché ha provocato una serie infinita di vittime.

In molti villaggi della Mongolia mangiare carne cruda di marmotta viene ritenuto salutare. Ma non è noto che proprio quella carne è veicoli di batteri pericolosissimi che possono provocare la morte dell’uomo come è successo per i due turisti kazaki.

Le autorità hanno disposto la quarantena per 150 persone che sono entrate in contatto con la coppia morta di peste bubbonica perché temono nel contagio .