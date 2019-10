Ragazza di 16 anni fa un sondaggio su Instagram, devo morire? Vincono i si e lei si uccide

Una ragazza di soli 16 anni ha fatto una fine atroce si è uccisa dopo aver lanciato un sondaggio sui social. La domanda era “Devo morire” hanno votato in molti e forse anche per gioco in tanti hanno votato di si.

La ragazza ha ritenuto serio il sondaggio e si è tolta la vita. Il 69% dei votanti ha detto si e la ragazza si è suicidata.

La 16enne subito dopo aver appreso il risultato del sondaggio si è lanciata dal tetto di un palazzo. A trovarla morta sull’asfalto è stato il fratello maggiore.

Il suicidio è avvenuto nello stato di Penang in Malesia. Un deputato Ramkarpal Singh ha detto che “La ragazza sarebbe ancora viva se la maggior parte dei follower non l’avesse incoraggiata a togliersi la vita? Avrebbe ascoltato il consiglio degli utenti, cercando l’aiuto di un professionista?”

Poi lo stesso deputato ha detto che tutti coloro che hanno votato si al sondaggio potrebbero essere perseguiti per legge per istigazione al suicidio di un minore. Per il reato di istigazione al suicidio in Malesia è prevista la pena di morte.