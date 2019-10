Uomo entra in banca fa una rapina ma un dipendente ride tutto il tempo.

Un rapinatore è entrato in una banca e ha fatto mettere tutti con le mani alzate dichiarando che si trattava di una rapina. Solitamente, quando purtroppo accade una situazione del genere, tutti i presenti sono terrorizzati ed eseguono gli ordini dei rapinatori temendo per la propria incolumità. Ma in questo caso, nella vicenda che stiamo per raccontare che so è svolta a Peabody , negli Stati Uniti d’America, le cose sono andate diversamente. Il rapinatore è entrato in banca e a quel punto un dipendente, Robert Wood, di 61 anni ha iniziato a ridere.

Il rapinatore non ha capto perchè quell’uomo si comportava così e ha continuato a ordinare di dargli tutti i soldi.

Ma l’uomo che rideva pensando fosse uno scherzo e pensando si trattasse di un suo amico non gli ha dato i soldi e il rapinatore ha fatto tutto da solo portando via 21 mila euro.

Nonostante la rapina anomala e nonostante il rapinatore sia riuscito a fuggire, dopo qualche giorno è stato arrestato.