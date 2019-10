Vede il fratello che bacia la sua fidanzata ed escogita una vendetta tremenda

Un ragazzo da un po’ di tempo sospettava che la fidanzata lo tradisse con suo fratello ma, nonostante la sensazione fosse tangibile non aveva alcuna prova e per questo non si era esposto con nessuno dei due dicendo ciò che pensava. Una sera, però, li ha visti mentre si baciavano e a quel punto è crollato ogni dubbio e il suo pensiero è diventata una certezza.

Questa vicenda è accaduta negli Stati Uniti d’America.

Il ragazzo a quel punto ha frenato la sua voglia di prendere a pugni il fratello e dire ciò che pensava di lei alla fidanzata e ha fatto finta di nulla fino a che ha organizzato la sua atroce vendetta: ha sgozzato il gatto del fratello a cui quest’ultimo era legatissimo e glielo ha fatto trovare in giardino. Il fratello lo ha denunciato e il giudice ha deciso che la condanna che doveva essere inflitta al ragazzo che era stato capace di tale cattiveria era la seguente: non potrà avere animali in casa, né bere alcolici e in più di si deve sottoporre con scadenze ben precise a visite psicologiche.