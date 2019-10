21enne completamente ubriaco beve un frullato con polvere di caffeina, gli effetti per il ragazzo sono devastanti

Un ragazzo australiano di 21 anni ha bevuto un frullato proteico mescolato con polvere di caffeina.

Il ragazzo, che si chiamava Lachlan Foote era completamente ubriaco e prima di addormentarsi sui social aveva scritto di aver bevuto un frullato amaro.

La mattina dopo il ragazzo è stato trovato morto nel letto dei genitori. Il fatto è accaduto un anno fa in Australia ma solo in questi ultimi mesi sono state confermate le reali cause della morte del ragazzo.

A far morire Lachlan Foote è stato proprio il frullato proteico mescolato con la polvere di caffeina, una miscela, definita dai medici, devastante per il corpo umano.

Soprattutto la polvere di caffeina miscelata al tanto alcol che il ragazzo aveva nel sangue è stata una delle cause principali della morte del ragazzo.

Il padre del ragazzo ha parlato alle tv locali australiani e ha in modo particolare evidenziato come la polvere di caffeina con l’alcol abbia degli effetti devastanti per il corpo.