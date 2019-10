Donna incinta beve veleno per topi, cosa accade dopo è tremendo

Una donna di soli 34 anni era in attesa del suo bambino ma era sull’orlo della depressione perché il compagno non intendeva ufficializzare la loro relazione in quanto già sposato. La donna aveva provato in tutti i modi a tentare di convincerlo a lasciare la moglie ora che lei era in attesa del loro bambino ma lui non voleva proprio sentire ragione ed era stato chiarissimo sulla circostanza che mai avrebbe lasciato la moglie. La donna allora, un giorno, quando ormai la depressione si era impadronita del suo cervello e del suo cuore ha deciso di compiere un gesto estremo bevendo del veleno per topi per uccidere se stessa e il bambino che portava in grembo.

La donna, Bei Bei Shuai, 34 anni e proprietaria di un ristorante cinese di Indianapolis, non è morta nonostante il veleno ma a morire è stato solo il bambino che aspettava.

La donna dopo essersi svegliata e aver saputo di aver ucciso il suo bambino ha avuto bisogno dei medici per essere confortata e aiutata.

La sua intenzione era solo quale dimettere fine alla sua esistenza.