Vuole a tutti i costi un iPad e fa una cosa terribile, le conseguenze sono atroci

Un ragazzo voleva a tutti i costi l’ultimo modello dell’ipad ma non aveva i soldi per acquistarlo e allora ha ceduto ad una richiesta assurda: vendere un rene ed avere in cambio 2.000,00 euro per farne ciò che più voleva.

Il ragazzo ha accettato e senza dire nulla ai genitori si è recato preso la clinica che avrebbe eseguito l’espianto e si è fatto togliere il rene.

Questa storia è raccontata dal Global Times. Zheng, e il protagonista è un ragazzo cinese di diciassettenne di Huaishan, nella provincia orientale dell’Anhui.

E’ stato proprio il ragazzo a raccontare la sua storia ai giornali e ha detto così: ”Un agente mi ha contattato su internet dicendo che poteva aiutarmi a comprare l’Ipad2 se gli avessi venduto, per 20.000 yuan circa 2.000 euro, un rene. E ho accettato”. Il ragazzo è così andato a Chenzhou, nella vicina provincia dello Hunan, dove si è fatto rimuovere il rene.

Quando poi è tornato a casa e la madre ha capito cosa era accaduto ha sporto denuncia ma dell’agente che ha fatto da tramite non c’era più alcuna traccia. Il ragazzo dopo l’intervento è stato molto male.