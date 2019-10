Va dal barbiere e non gli piace come gli taglia i capelli, la reazione del barbiere è terribile

Un uomo James Dillard, di 40 anni, è andato dal barbiere per tagliarsi i capelli. Dopo aver spiegato al barbiere come li voleva si è accomodato sulla poltrona per il taglio. Durante il taglio tutto è andato bene anche perché il cliente non si rendeva esattamente conto di ciò che stava avvenendo e soprattutto di come il barbiere stesse operando.

Quando, però, il barbiere ha terminato e il cliente si è visto nello specchio non ha affatto gradito il risultato finale e ha esternato il suo disappunto al barbiere.

I due hanno iniziato a litigare e il cliente si è alzato ed è uscito dal negozio ma il barbiere lo ha inseguito e la discussione è continuata più animata che mai fino al quando il barbiere, al culmine della lite ha strappato con un morso l’orecchio al cliente.

Il locale fuori dal quale è accaduta questa terribile vicenda è il The Beauty and the Beast.