Poliziotto ferma una ciclista perché ha le gambe troppo in vista e puoi causare incidenti, l’agente le ordina di coprirsi

Un agente a New York ha fermato un’avvenente ciclista olandese perché aveva le gambe troppo in bella mostra e così poteva distrarre gli altri automobilisti causando incidenti anche gravi.

Il poliziotto ha ordinato alla ragazza, Jasmijn Rijcken di 31 anni di coprirsi. La ragazza, intervistata dal giornale New York Daily News, ha voluto precisare che neanche per un istante ha pensato che le sue gambe scoperte potessero provocare incidenti anche gravi.

La ragazza ha anche detto che in un primo momento pensava che il poliziotto stesse scherzando, poi però ha capito che l’uomo stava facendo sul serio.

La giovane donna olandese si trovava a New York con l’intenzione di aprire un nuovo negozio di una compagnia che in Olanda vende proprio biciclette.

La donna, un’affermata manager, ha rivelato che dopo aver incontrato l’agente molto premuroso ha deciso di recarsi in hotel per cambiarsi e per non incorrere in qualche sanzione o in un’altra situazione grottesca come quella precedente.