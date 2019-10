45 enne alcolizzato cronico, si ubriaca in ospedale bevendo 6 bottiglie di sapone

Un uomo di 45 anni in Australia è stato fermato per ben 5 volte dalle forze dell’ordine in due giorni per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, l’ultima volta che è stato fermato, aveva il tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Così gli agenti hanno deciso di trasferirlo in ospedale per le opportune cure.

L’uomo però, dopo essersi ripreso dall’ennesima sbronza, ha deciso, durante la permanenza di ospedale di ubriacarsi nuovamente.

Il 45 enne è riuscito nel suo intento bevendo 6 bottiglie di sapone che contenevano una grossa quantità di etanolo.

I medici dell’ospedale di Melbourne hanno subito soccorso il 45enne che ha rischiato seriamente di morire. La dirigenza sanitaria dell’ospedale ha deciso, in seguito all’incredibile episodio, di attaccare i dispenser al muro, per non utilizzare più le bottiglie di sapone.

Il direttore ospedaliero ha detto che non è la prima volta che persone dipendenti dall’alcol bevono il sapone per ubriacarsi.