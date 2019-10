Vanno dal consulente matrimoniale e lui da un suggerimento incredibile al marito

Una coppia sull’orlo del divorzio aveva pensato di rivolgersi al consulente matrimoniale nel tentativo ultimo di salvare il loro rapporto. Dopo un pò di sedute il consulente aveva spiegato al marito che per lui sarebbe stato meglio trovarsi un’amante cosa che il marito ha fatto. Quando il tradimento è venuto fuori la coppia ha trovato un accordo nel denunciare il consulente per aver dato un suggerimento simile. Pare che il consulente avesse detto al marito che per lui l’unica strada era quella di farsi un amante perchè la moglie non lo avrebbe mai potuto soddisfare come donna.

Marito e moglie hanno denunciato il consulente sostenendo che il suggerimento era stato dato per poter continuare a controllare la mente dell’uomo e continuare con le sedute per potergli spillare soldi. Il consulente si è difeso che quella del marito è stata solo una scusa perche voleva sin dall’inizio tradire la moglie.

Dopo il tradimento e la complicità che la coppia ha ritrovato nello scegliere di denunciare il consulente non si sa se i due sono tornati insieme.