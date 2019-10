Porta dei dolcetti in ufficio, li mette in frigorifero e quando i colleghi li assaggiano succede una cosa incredibile

Una donna aveva portato dei dolcetti in ufficio e li aveva messi nel frigorifero. Lei non ne aveva mangiato neppure uno e poi, quando era arrivata l’ora di uscire, era andata via. I colleghi rimasti, invogliati dai quei dolcetti, avevano aperto il frigorifero e ne avevano mangiati alcuni. Subito dopo si sono sentiti tutti male e hanno chiamato l’ambulanza, sono arrivati i medici che hanno ritenuto, visto lo stato delle persone che accusavano malessere, di ricoverarli.

Quando i dolcetti sono stati analizzati per capire la causa di quello stato in tutte le persone che avevano mangiato i dolcetti dall’aspetto tanto invitante, hanno scoperto che erano fatti al cioccolato con l’aggiunta di marjuana.

Questa vicenda è accaduta a Victoria, in Canada.

Non si sa se la donna che ha portato i dolcetti in ufficio era consapevole della droga che c’era all’interno o anche lei era ignara come i colleghi.

Dopo il ricovero e le cure le persone sono state dimesse senza avere alcuna complicazione.