Prenota una lampada e va con il figlio piccolo, quello che accade è sconvolgente

Una giovane mamma aveva prenotato una lampada che sarebbe durata dodici minuti.

Poiché non sapeva a chi la sciare il suo piccolo bambino è andata con lui nel centro estetico, però, ha pensato di lasciarlo in macchina, sotto il sole piuttosto che portarlo con se. Ha pensato, infatti, che la lampada sarebbe durata poco e che non sarebbe potuto accadere nulla al suo bambino in dodici minuti, invece, portandolo con se non avrebbe avuto nessuno che lo poteva accudire.

Il bambino è rimasto così in macchina da solo per ben dodici minuti ma, per fortuna, è passata una signora che ha visto che il bambino era sofferente al caldo e ha chiamato la polizia.

La polizia, appena arrivata ha subito liberato il bambino e ha aspettato che tornasse la mamma. La signora, appena arrivata, vedendo in che condizioni era il bambino ha capito l’errore madornale che aveva commesso e, ancora di più, il pericolo che aveva fatto correre al figlio che, se non fosse arrivata quella signora per tempo, sarebbe morto.

Questa vicenda è accaduta in Colorado.

La signora alla polizia ha detto così:“E’ stato un errore, ho sbagliato lo so”

La mamma è stata denunciata per maltrattamenti su minore.