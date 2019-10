Va a fare una passeggiata nel bosco e gi accede una cosa terribile

Un uomo, in compagnia di alcuni amici ha deciso di partecipare ad una battuta di caccia allo scoiattolo, nei boschi del Tennessee.

Mentre passeggiava, però, l’uomo ,ad un certo punto, si è perso e non è riuscito più a trovare i suoi amici e per un po’ ha camminato ogni volta pensa di essere sulla strada giusta ma poi si ritrovava in un punto diverso da quello che pensava fino a quando si è arreso capendo di essersi perso. Così ha trascorso ben 5 lunghi giorni e, non avendo nè da mangiare nè da bere ha preso la sua giacca l’ha riempita di acqua che trovava e l’ha bevuta. Quando anche l’acqua ha iniziato a scarseggiare ha bevuto anche il fango.

L’uomo, Lawrence ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “Ho mangiato vermi e acqua fangosa e ho sparato con il fucile ogni volta che mi è sembrato di sentire qualcuno”.

Il manager del parco, Steve Smith ha dichiarato: “Ogni cosa era contro di me l’elicottero non riusciva ad atterrare nel bosco e faceva molto caldo, non l’ideale per le ricerche”.

L’uomo, finalmente, dopo 5 giorni è riuscito a rimettersi sul sentiero giusto e, dopo essere collassato, è stato visto da alcune persone che hanno dato l’allarme salvandolo.