Finge di essere morto, la moglie si suicida insieme ai figli piccoli ma lui aveva fatto finta per riscuotere l’assicurazione

Una vicenda tristissima quella accaduta in Cina, nella provincia meridionale dello Hunan. dove un uomo aveva finto di essere morto per poter incassare l’assicurazione. L’uomo, però, non aveva detto nulla alla moglie di ciò che aveva intenzione di fare e, per questo, la donna pensava che fosse davvero morto.

La donna, travolta dal dolore, aveva deciso di farla finita insieme ai suoi due piccoli bambini, di tre e quattro anni.

Così si era suicidata insieme ai suoi piccoli.

L’uomo, che si era nascosto ha saputo del gesto estremo compiuto dalla moglie e, a quel punto ha deciso di tornare e di dire tutta la verità.

E’ così andato dalla polizia e si è costituito.

La donna prima di uccidersi insieme ai suoi due bambini ha scritto una lettera che ha pubblicato sui social scrivendo che si uccideva insieme ai suoi due figli perchè “aveva sempre voluto che la famiglia di quattro persone fosse insieme”.

L’uomo è stato arrestato.