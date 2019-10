Va in piscina e si mette le lenti a contatto, quello che accade dopo è sconvolgente

Una donna, americana, Stacey Peoples, di 49 anni, aveva deciso di andare in piscina e prima aveva indossato, come faceva sempre, le lenti a contatto

La donna, che è anche mamma d quattro bambini e vive nel Colorado, in piscina ha contratto una rarissima infezione all’occhio che l’ha portata alla cecità: la cheratite da acanthamoeba.

Il primo sintomo che ha accusato è stato quello dell’occhio molto irritato, poi l’irritazione è diventata dolore e lei ha così raccontato: “Il dolore era così intenso. Sembrava che qualcuno stesse facendo schioccare un elastico contro il bulbo oculare ogni quattro o cinque secondi. La parte posteriore dei miei occhi sembrava che stesse per esplodere in fondo al cervello”.

L’infezione le aveva intaccato la cornea.

La donna ha aggiunto: “Sono una grande sostenitrice della donazione di organi ora perché oggi non sarei in grado di vedere se non fosse per il mio generoso donatore”. E poi ha concluso così: “La ragione per cui sto condividendo la mia storia è per avvisare le persone di non indossare le lenti a contatto nell’acqua o sotto la doccia … Anche se è raro può succedere. Anche se lo fai da 20 anni come me, puoi contrarre l’infezione. I miei dottori pensano che mi sono ammalata in piscina, mentre indossavo le lenti a contatto. Ringrazio la mia meravigliosa famiglia senza la quale non avrei superato questo trauma”.